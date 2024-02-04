"Türkiye'nin Heidi'si" Hamdu Sena üniversite sınavına hazırlanıyor

"GENÇ NESİLLERE ÇOBANLIĞI SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Bilgin, yaşam tarzının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Doğa aşığıyım, çiftçiyim. En önemlisi çoban ve öğrenciyim. Şartlara göre neler yapabileceğimi bilmiyorum ama büyük hedeflerim var. Öncelikle okuyup ziraat mühendisi olmayı düşünüyorum. Ziraat mühendisi olduktan sonra da başarabilirsem Tarım Bakanı olmak, ülkeme tarım alanında yenilikler getirmek istiyorum."