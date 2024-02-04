"Türkiye'nin Heidi'si" Hamdu Sena üniversite sınavına hazırlanıyor
Rize'de 7 yıl önce yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşıdığı fotoğrafıyla hafızalara kazınan Hamdu Sena Bilgin, üniversite sınavına hazırlanırken boş zamanlarında çobanlık yapıyor. Hedeflerini anlatan Bilgin, "Öncelikle okuyup ziraat mühendisi olmayı düşünüyorum. Ziraat mühendisi olduktan sonra da başarabilirsem Tarım Bakanı olmak, ülkeme tarım alanında yenilikler getirmek istiyorum." dedi.
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, ağabeyi Ali Rahman Bilgin'in 2017'de çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla tanındı.