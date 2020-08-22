Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu: Şahinkaya Kanyonu

Şahinkaya Kanyon'u Samsun'un Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Doğa harikası yer yeni ziyaretçilerini bekliyor. Haber: Nizamettin Kaplan

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NTV 22.08.2020 - 16:16

Orta Karadeniz'de doğa harikasi bir yer: Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu, Şahinkaya kanyonu.

Şahinkaya Kanyonu, Samsun'un Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.



Kanyon, ilçeye yaklaşık 20, Samsun'a ise yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta.





Burası 2015 yılında Tabiat Parkı ilan edildi. Alanın ana bitki örtüsünü kızılçam ve meşe oluşturuyor. Zeytin, akçakesme, ardıç, süpürge çalısı, menengiç, yabani nar, diğer ağaççık ve çalı grupları da alanda bulunuyor.

Tabiat parkı sınırları içerisinde; karaca, kurt, tilki, sincap, porsuk, yaban kedisi, su samuru, sülün, üveyik, şahin, kaya kartalı ve saka gibi hayvan türleri de var. Tabiat parkı, doğa tutkunlarına eşsiz güzellikler sunuyor.

Kanyon, Altınkaya baraji göl sahası üzerinde bulunuyor.



Kanyonun uzunluğu yaklaşık 3 kilometre. Yüksekliği ise yaklaşık 450 metre.



Kanyonda aynı zamanda günlük tekne turları da var.

2019 yılında Kanyonu tanıtmak amacıyla Türkiye’nin İlk Ekstrem Sporlar Festivali Olan Falcon Fest, Samsun'da yapıldı. Festivale farkli ülkelerden bir çok sporcu katıldı.

Kanyonun zirvesine çıkmak ayrı bir özveri istiyor. Önce aracınızla feribotlar aracılığı ile Altınkaya baraj gölünü geçmeniz gerekiyor. Bir süre araçla yol aldıktan sonra, bu kez yaya olarak devam etmek zorundasınız.

Ancak bunu yaparken yerel rehberlerden yardım almanız lazım. Dik, ağaçlık ve kayalık patika yol, yaklaşık bir saat sürüyor.

Ancak, zirveye vardıktan sonra gördüğünüz manzara bütün yorgunluğunuzu alıyor.

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