Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 37 yıl boyunca bayrak nöbetini tutan ve Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan Gülşen Öztepe, 80 yaşında vefat etti.

Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti - 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan ve Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan 80 yaşındaki Gülşen Öztepe ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 37 yıldır evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağı için nöbet tutuyordu.

Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti - 2

Vatan sevgisi ve bayrağa olan saygısıyla tanınan Öztepe, tüm zorluklara karşı 37 yıldır evinin yanında bulunan ve ''Zirve Tepe'' olarak adlandırılan noktada dalgalanan Türk bayrağının nöbetini tuttu.

Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti - 3

Yaşlılığa bağlı farklı hastalıklara yakalanarak yatağa mahkum olan ve gün geçtikçe durumu ağırlaşan Öztepe, ailesi tarafından tedavi için Ankara'ya götürülmüştü.

Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti - 4

Ancak Gülşen Öztepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksekova'ya getirilen Öztepe'nin cenazesi, 37 yıldır nöbet tuttuğu Türk bayrağının karşısında toprağa verildi.

Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti - 5

Türkiye’nin ilk kadın güvenlik korucusu Gülşen Öztepe, 2021 yılında verdiği bir röportajda, Türkiye’de ilk koruculuk yapmış biri olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyerek şöyle konuşmuştu:

Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti - 6

''O zaman gençtim, devletle birebir çalışıyorduk. Ben devletimi canımdan daha çok seviyorum. En zirve tepede Türk bayrağının dalgalanması bizim için bir şereftir. Bununla gurur duyuyoruz. Bayrak bizim canımızdır, her şeyimizdir. Benle eşim tüm tehditlere rağmen bayrağımızı 37 senedir hiç vazgeçmeden dalgalandırıyoruz.

Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti - 7

Ben o dönem tim başkanıydım, tam 60 korucunun başkanıydım. Makineli silahlarla nöbet tutuyordum. Saat 04.00’e kadar gözümü kırpmadan nöbet tutuyordum, yeter ki bizim askerlere zarar gelmesin diye. Biz sağ oldukça da bu bayrak ebediyen dalgalanacak.''

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