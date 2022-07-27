Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı

Haberler - DHA 27.07.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 12:45
Mersin'de Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta bulunan, eski Mersin belediye başkanlarından Müfide İlhan anısına yapılan heykele, 4 ay arayla 2’nci kez zarar verildi.
Belediye personeli, parktaki rutin kontrollerde, Müfide İlhan’ın heykelinin baş ve 2 elinin yerinde olmadığını fark etti.
Çevrede yapılan araştırmada baş ve ellere ulaşılamadı. Personel, emniyete suç duyurusunda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde Kültür Park Saha Sorumlusu Kerem Açıkel, "26 Temmuz'da sahadaki personelimizin rutin kontrollerinde, Müfide İlhan heykelinin baş kısmının ve 2 el kısmının koparılarak çalındığı fark edildi. Bunun üzerine emniyete gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı" diye konuştu.
2 Mart 2022 tarihinde de yine aynı olayı yaşadıklarını belirten Açıkel, "O olayda da yine heykelin baş ve el kısımları çalınmıştı" dedi.
Açıkel, Müfide İlhan'ın heykelinin zarar görmesiyle ilgili hukuki süreci yakından takip edeceklerini söyledi.
Vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bu tür olayları fark etmeleri veya görmeleri halinde parktaki personele bildirmelerini rica eden Açıkel, "Müfide İlhan heykelinin en kısa zamanda restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Heykeli en kısa zamanda eski haline getireceğiz" dedi.