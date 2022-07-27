Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Açıkel, Müfide İlhan'ın heykelinin zarar görmesiyle ilgili hukuki süreci yakından takip edeceklerini söyledi.

Vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bu tür olayları fark etmeleri veya görmeleri halinde parktaki personele bildirmelerini rica eden Açıkel, "Müfide İlhan heykelinin en kısa zamanda restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Heykeli en kısa zamanda eski haline getireceğiz" dedi.