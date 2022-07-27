Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı

Mersin’de 1950 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen, Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan'ın heykelinin baş ve 2 eli çalındı. Mareşal Fevzi Çakmak'ın da yeğeni olan İlhan’ın heykeline zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberler - DHA 27.07.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 12:45

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 1

'de Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta bulunan, eski Mersin belediye başkanlarından Müfide İlhan anısına yapılan heykele, 4 ay arayla 2’nci kez zarar verildi.

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 2

Belediye personeli, parktaki rutin kontrollerde, Müfide İlhan’ın heykelinin baş ve 2 elinin yerinde olmadığını fark etti.

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 3

Çevrede yapılan araştırmada baş ve ellere ulaşılamadı. Personel, emniyete suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 4

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde Kültür Park Saha Sorumlusu Kerem Açıkel, "26 Temmuz'da sahadaki personelimizin rutin kontrollerinde, Müfide İlhan heykelinin baş kısmının ve 2 el kısmının koparılarak çalındığı fark edildi. Bunun üzerine emniyete gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı" diye konuştu.

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 5

2 Mart 2022 tarihinde de yine aynı olayı yaşadıklarını belirten Açıkel, "O olayda da yine heykelin baş ve el kısımları çalınmıştı" dedi.

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 6

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Açıkel, Müfide İlhan'ın heykelinin zarar görmesiyle ilgili hukuki süreci yakından takip edeceklerini söyledi.

Vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bu tür olayları fark etmeleri veya görmeleri halinde parktaki personele bildirmelerini rica eden Açıkel, "Müfide İlhan heykelinin en kısa zamanda restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Heykeli en kısa zamanda eski haline getireceğiz" dedi.

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 7
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 8
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 9
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 10
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı - 11

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