Türkiye'yi bekleyen iklim sorunları: Peribacaları yok olabilir

4 MEVSİMDEN 2 MEVSİME

Doç. Dr. İsmail Dabanlı (İstanbul Teknik Üniversitesi): Ülkemizde bahar mevsimleri yavaş yavaş yok oluyor ve iki mevsimli bir döneme giriyoruz. Kış mevsimi artık nisan-mayısa; yaz da sonbahara doğru uzanıyor. Kış ve don süresinin uzaması, ekim ve hasat mevsimlerini etkileyecektir. Ağaçlar erken uyanıyorlar, daha sonra don olayları meydana geliyor. Bunlar, artık yaz ve kış sürelerinin klasik olarak bildiğimiz üç aylık periyotlarda değil de daha birbiri içerisine geçmiş uzun periyotlar halinde olacağını gösteriyor.