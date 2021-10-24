Tuz Gölü küçülmeye devam ediyor

Prof. Dr. Karakaya, “Küresel ısınma ve kuraklık küresel ısınmanın bu sonuçlarında Tuz Gölü’nün eski yıllarda daha az olan küçülmesini ileriki yıllarda daha fazla artıracak boyuta götürecektir. 1930’dan bugüne, geçmişte yılda belki birkaç santim olan küçülmeler, bugün yüzde ölçeklerine geldiğimizde ciddi boyutlara ulaşmış durumda" dedi.

Karakaya, özellikle Tuz Gölü’nün güney kesiminde ve kısmen de doğu kesiminde daha fazla olmak üzere çekilme olduğuna dikkat çekti.