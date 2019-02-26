Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor
DHA, İHA
İstanbul'un Tuzla ilçesinin bir mahallesinden yükselen ağır kokuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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1Tuzla'daki ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma yapılıyor.
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2İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.
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3Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.
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4Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
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