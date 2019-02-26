NTV

Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor

DHA, İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinin bir mahallesinden yükselen ağır kokuyla ilgili inceleme başlatıldı.

  • 1

    Tuzla'daki ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma yapılıyor.
  • 2

    İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.
  • 3

    Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.
  • 4

    Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
  • 5

  • 6

  • 7

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin