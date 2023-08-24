TYP okullarda temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 TYP okullarda işçi alımında son durum
İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara 2023 işçi alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Özellikle MEB'e bağlı okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, TYP kapsamında MEB İŞKUR alımının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?
2023-2024 eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara TYP kapasamında personel alımları gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda TYP kapsamında binlerce işçi alımı yapılmıştı. Tüm gözler İŞKUR ya da MEB'den gelecek açıklamalarda. İşte, 2023 İŞKUR TYP başvuru süreci hakkında merak edilenler...