TYP okullarda temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 TYP okullarda işçi alımında son durum

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara 2023 işçi alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Özellikle MEB'e bağlı okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, TYP kapsamında MEB İŞKUR alımının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?

TYP okullarda temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 TYP okullarda işçi alımında son durum - 1

2023-2024 eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara TYP kapasamında personel alımları gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda TYP kapsamında binlerce işçi alımı yapılmıştı. Tüm gözler İŞKUR ya da MEB'den gelecek açıklamalarda. İşte, 2023 İŞKUR TYP başvuru süreci hakkında merak edilenler...

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TYP okullarda temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 TYP okullarda işçi alımında son durum - 2

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

2023 TYP başvuru süreci hakkında tarih bilgisi netleşmedi.

Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TYP okullarda temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 TYP okullarda işçi alımında son durum - 3

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.


TYP okullarda temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 TYP okullarda işçi alımında son durum - 4

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

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