Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler takvimi)
Üç aylar ne zaman? sorusunun yanıtı, binlerce Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte bu özel günü dualar ve ibadetlerle gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimini sorguluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı ne zaman başlıyor?
Tüm İslam camiası tarafından beklenen üç aylar bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç ayların tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak?