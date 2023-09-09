Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler takvimi)

Üç aylar ne zaman? sorusunun yanıtı, binlerce Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte bu özel günü dualar ve ibadetlerle gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimini sorguluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı ne zaman başlıyor?

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 1

Tüm İslam camiası tarafından beklenen üç aylar bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç ayların tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 3

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
  • 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
  • 6 Şubat Salı: Mirac Kandili
  • 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
  • 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
  • 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
  • 9 Nisan Salı: Arefe
  • 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
  • 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
  • 15 Haziran Cumartesi: Arefe
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
  • 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
  • 16 Temmuz Salı: Aşure Günü
  • 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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