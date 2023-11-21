Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet üç aylar başlangıcı)

Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için oldukça mübarek olan üç aylar, Receb ayıyla birlikte başlayacak daha sonra Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte sona erecek. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek?

Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet üç aylar başlangıcı) - 1

2024 üç aylar başlangıcı, milyonlarca Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Tüm İslam camiası için oldukça önemli olan üç aylar, receb ayıyla birlikte başlayacak ve vatandaşlar bu aylarda bol bol ibadet edip, dua edecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlıyor?

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Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet üç aylar başlangıcı) - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet üç aylar başlangıcı) - 3

2024 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet üç aylar başlangıcı) - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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