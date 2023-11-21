Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet üç aylar başlangıcı)

2024 üç aylar başlangıcı, milyonlarca Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Tüm İslam camiası için oldukça önemli olan üç aylar, receb ayıyla birlikte başlayacak ve vatandaşlar bu aylarda bol bol ibadet edip, dua edecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlıyor?