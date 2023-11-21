Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet üç aylar başlangıcı)
Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için oldukça mübarek olan üç aylar, Receb ayıyla birlikte başlayacak daha sonra Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte sona erecek. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi ayda idrak edilecek?
2024 üç aylar başlangıcı, milyonlarca Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Tüm İslam camiası için oldukça önemli olan üç aylar, receb ayıyla birlikte başlayacak ve vatandaşlar bu aylarda bol bol ibadet edip, dua edecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlıyor?