Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da

Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarından füze isabet etmesi sonucu bir gemi personelinin yaralandığı ve arka kısmından hasar alan 'Namura Queen' isimli dökme yük gemisi hasar tespit çalışması için İstanbul'a geldi.

Haberler - DHA 27.02.2022 - 17:37

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da - 1

savaşında geçtiğimiz günlerde bir yük gemisi Odessa Limanı açıklarından füze isabet ettiği bildirilmiş ve bir gemi personeli yaralanmıştı.

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da - 2

Japonya'da bir firmaya ait 'Namura Queen' isimli dökme yük gemisi bugün saat 14.30 sıralarından Karadeniz'den Boğazına giriş yaptı.

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da - 3
Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da - 4

229 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörleri de eşlik etti.

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da - 5

Geminin boğaz geçişi esnasından geminin arka bölümünden hasar aldığı kameralara yansırken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamladı.

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da - 6

Gemi hasar tespit çalışması ve yaralanan personelin tedavisi için İstanbul'da demirledi.

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da - 7

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA 

Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunlar söylendi:

"Karadeniz'deki Ukrayna ve Rusya Limanlarını ziyaret edecek Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan 3'e yükseltilmiştir."

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