Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da

Haberler - DHA 27.02.2022 - 17:37
Japonya'da bir firmaya ait 'Namura Queen' isimli dökme yük gemisi bugün saat 14.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.
229 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörleri de eşlik etti.
Geminin boğaz geçişi esnasından geminin arka bölümünden hasar aldığı kameralara yansırken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamladı.
Gemi hasar tespit çalışması ve yaralanan personelin tedavisi için İstanbul'da demirledi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunlar söylendi:
"Karadeniz'deki Ukrayna ve Rusya Limanlarını ziyaret edecek Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan 3'e yükseltilmiştir."