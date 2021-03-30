Ülke genelinde 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERDİL: 30 MART'TA KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Hüseyin Aksoy'la birlikte Ali İhsan Paşa Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada bir grup öğrenci, ellerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Yayayım bu yolda ben de varım" dövizleri taşıyarak sürücüler için farkındalık çalışması yaptı.

Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Aksoy, yaya geçitlerindeki tek şeridi kırmızıya boyadı.

Gazetecilere açıklama yapan Erdil, ülkenin dört bir tarafında "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulamasının gerçekleştirildiğini, bu çalışmayla trafikte yaya güvenliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.