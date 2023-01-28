Uludağ'a beklenen kar sonunda geldi: 35 santimetreye ulaştı

Günübirlik zirveye gelen veya başka illerden gelen misafirler, hem kar yağışının keyfini hem de pistlerin tadını çıkardı. İlk defa kayak yapmaya çalışanlar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, kimileri ise sosyal medya için bol bol fotoğraf çektirdi.