Uludağ'a beklenen kar sonunda geldi: 35 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren başladı. Bu sezon ilk kez kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Uludağ'a beklenen kar sonunda geldi: 35 santimetreye ulaştı - 1

Uludağ’da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyazlara bürüdü.

Uludağ'a beklenen kar sonunda geldi: 35 santimetreye ulaştı - 2

Uzun zamandır beklenen kar yağışı, 2 gündür aralıksız etkisini gösterince kar kalınlığı 35 santimetreye kadar çıktı.

Uludağ'a beklenen kar sonunda geldi: 35 santimetreye ulaştı - 3

Günübirlik zirveye gelen veya başka illerden gelen misafirler, hem kar yağışının keyfini hem de pistlerin tadını çıkardı. İlk defa kayak yapmaya çalışanlar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, kimileri ise sosyal medya için bol bol fotoğraf çektirdi.

Uludağ'a beklenen kar sonunda geldi: 35 santimetreye ulaştı - 4

İstanbul’dan geldiklerini belirten vatandaşlar, “Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Yağmaya başladığını duyduğumuz gibi yola çıktık. Hem güzel kar yağışının hem de kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz.” dedi.

Uludağ'a beklenen kar sonunda geldi: 35 santimetreye ulaştı - 5

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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