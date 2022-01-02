Uludağ’da yeni yılın ilk hafta sonunda pistler doldu

Azerbaycan’dan yılbaşı tatilini geçirmek için Uludağ’a gelen Elnur Gaffarlı, “Azerbaycan’dan geldim. Uludağ’a dördüncü kez geliyoruz. Burayı çok beğeniyoruz. Çocuklar bu sene kayak yapmayı öğrendiler. 30 Aralık’ta geldik, yılbaşı partisi çok güzeldi. Yarın da döneceğiz. Türkiye’yi beğendiğimiz için tatil yapmak için her sene tercih ediyoruz. Hem yaz, hem de kış tatillerimizi burada geçiriyoruz” diye konuştu.