Üsküdar'da korkutan yangın

Üsküdar'da iki katlı binada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz halde geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.07.2022 - 04:00

Üsküdar'da korkutan yangın - 1

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar'da korkutan yangın - 2

Burhaniye mahallesi Çamlıca caddesinde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da korkutan yangın - 3

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz halde geldi.

Üsküdar'da korkutan yangın - 4

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi.

Üsküdar'da korkutan yangın - 5

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

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Üsküdar'da korkutan yangın - 7

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