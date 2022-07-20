Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı

Bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yanına defineciler kamp kurdu. Kurdukları düzenek ile tuzaklı kapakları etkisiz hale getiren defineciler tüneli talan etti.

Haberler - İHA 20.07.2022 - 13:40 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 14:28

Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı - 1

Üsküdar'da bulunan ve asırlar öncesinden günümüze ulaştığı düşünülen gizli tünel definecilerin tahribine uğradı.

Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı - 2

İddiaya göre bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı.

Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı - 3

Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler.

Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı - 4

Definelerin kazarak ilerledi tünelde hasar oluştu.

Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı - 5

Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi.

Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı - 6

Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı.

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