Üsküdar'ın göbeğindeki gizli tünele define talanı

Haberler - İHA 20.07.2022 - 13:40 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 14:28
İstanbul Üsküdar'da bulunan ve asırlar öncesinden günümüze ulaştığı düşünülen gizli tünel definecilerin tahribine uğradı.
İddiaya göre bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı.
Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler.
Definelerin kazarak ilerledi tünelde hasar oluştu.
Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi.
Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı.