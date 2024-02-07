Uyudu sanılan berber, dükkanının önünde ölü bulundu

Antalya’ya berberlik yapan Adem Askan, iş yerinin önündeki sandalyede ölü bulundu. Çevredekilerin dün akşam saatlerinden itibaren aynı yerde oturduğunu ifade ettiği Askan’ın önündeki masada ise yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü.

Uyudu sanılan berber, dükkanının önünde ölü bulundu - 1

Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi’ndeki Barış Manço Caddesi’nde sabah saatlerinde erkek berberi önünde bir kişinin hareketsiz şekilde sandalyede oturduğunu görenler, uyuduğunu düşünüp, uyandırmaya çalıştı.

Ancak tepki vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirledi.

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Uyudu sanılan berber, dükkanının önünde ölü bulundu - 2

Çağırılan polis ekipleri, ölen kişinin, berberin sahibi 2 çocuk babası Adem Askan olduğunu tespit etti.

Uyudu sanılan berber, dükkanının önünde ölü bulundu - 3

Askan’ın ölüm haberini alan yakınları da iş yerinin önüne gelerek gözyaşı döktü.

Askan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Uyudu sanılan berber, dükkanının önünde ölü bulundu - 4

“DÜN AKŞAMDAN BERİ AYNI YERDE OTURUYORDU”

Adem Askan’ın önündeki masada, yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü. Çevredeki bazı kişiler polise, dün akşam saatlerinde Askan’ı aynı noktada otururken gördüklerini ifade etti.

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