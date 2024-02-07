Uyudu sanılan berber, dükkanının önünde ölü bulundu
Antalya’ya berberlik yapan Adem Askan, iş yerinin önündeki sandalyede ölü bulundu. Çevredekilerin dün akşam saatlerinden itibaren aynı yerde oturduğunu ifade ettiği Askan’ın önündeki masada ise yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü.
Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi’ndeki Barış Manço Caddesi’nde sabah saatlerinde erkek berberi önünde bir kişinin hareketsiz şekilde sandalyede oturduğunu görenler, uyuduğunu düşünüp, uyandırmaya çalıştı.
Ancak tepki vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirledi.