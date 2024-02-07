Uyudu sanılan berber, dükkanının önünde ölü bulundu

“DÜN AKŞAMDAN BERİ AYNI YERDE OTURUYORDU”

Adem Askan’ın önündeki masada, yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü. Çevredeki bazı kişiler polise, dün akşam saatlerinde Askan’ı aynı noktada otururken gördüklerini ifade etti.