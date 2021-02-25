Vaka artışı yaşanan Samsun'da 'gizli ekip' yeniden görevde

Samsun'da geçen yılın aralık ayında corona virüs vakaları pik yapınca kurulan Vali Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip', kentte vakalar artınca yeniden sahaya indi. Ekip, yoğunluk yaşanan yerlerin fotoğraflarını çekip anında Vali Dağlı'ya ve emniyet görevlilerine gönderiyor.

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DHA 25.02.2021 - 17:46

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının yeniden artış göstermeye başladığı Samsun'da yapılan denetim çalışmaları artırılırken, ek tedbirler de alınmaya başlandı.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılıyor 'riskli' olarak belirlenen vatandaşlar hemen ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Ekipler tarafından kalabalık caddelerde yapılan anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor.

Corona virüs sayılarının pik yaptığı geçen yıl aralık ayında kurulan Vali Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip', bu hafta itibari ile yeniden göreve başladı.

Ekip, yoğunluk yaşanan yerlerin fotoğraflarını çekip anında Vali Dağlı'ya ve emniyet görevlilerine gönderiyor.

''AİLELERİN BİR ARAYA GELMESİ ETKİLİYOR'' Samsun Valisi Zülkif Dağlı da bugün Mecidiye Caddesi'nde yapılan denetimleri yerinde inceledi.

Covid-19 mücadelesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Aslında daha önceki günlerde geçtiğimiz aylarda kolluk kuvvetlerimiz sağlık çalışanlarımız ve yerel yönetimlerimizin çalışmalarında iyi bir duruma gelmiştik corona virüsle mücadelede. Rakamlarımızda hayli azalmıştı, ancak son rakamlar epey yükseldiğini gösteriyor. Burada mücadeleyi elden bırakmayacağız aynı şekilde devam edeceğiz. Bu neden böyle oluyor? Sağlık Bakanlığı'mızın değerlendirmesi özellikle bir kaç ailenin yoğun olarak bir araya gelmeleri bulaşları artırdığı yönünde. Ayrıca cenazelerde aslında 30 kişiyle sınırlandırılmasına rağmen çok yoğun bir şekilde hala cenazelere katılınması. Buradan tüm Samsunlu hemşehrilerimize özellikle belirtmek istiyorum. Birkaç ailenin bir araya gelmek suretiyle özellikle kırsalda mahallelerde bir araya gelip iki üç gün vakit geçirme şeklindeki bu tarza bir son vermemiz gerekiyor kesinlikle. Cenazelerde katılımın sadece birinci derece yakınlarla sınırlamamız gerekiyor bu çok çok önemli" dedi.

''HES KODU SORGULANIYOR'' Vali Dağlı, ana arterlerde ve merkezi yerlerde yoğunluğun devam ettiğini gördüklerini ve bu bölgelerde denetimleri daha da artırdıklarını söyleyerek, "Bundan sonra taviz vermeyeceğiz, kesinlikle bunu bilelim. Bir cenazeler ikincisi geniş aile buluşmaları konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyorum, onların yardımına ihtiyacımız var. Yoğun olan cadde ve sokaklarda HES kodu uygulaması yapıyoruz. Pazar yerlerinde HES kodu uygulamasını 3 ay önce başlatmıştık, AVM'lerde kamu kurumlarında zaten başlatmıştık. Buralarda fazla kalabalıkların oluşmasını engelleyeceğiz " şeklinde konuştu.

''YENİDEN GÖREVE BAŞLADILAR'' Vali Dağlı, daha önce görev yapan özel ekibin bu hafta itibariyle yeniden göreve başladığını söyleyerek "Onlar yeniden bu hafta göreve başladılar. Fotoğraflamalar yapıyorlar. Emniyet müdürlümüzün ekiplerine bildirmek suretiyle yoğun kalabalıkların oluşmasını bu şekilde önlüyoruz. Onun katkısını biliyoruz biz. Onlar şu anda aktif olarak çalışıyor. İlçelerde de var aynı şekilde. Kaymakamlarımız tam zamanlı olarak görev başında bugün, yarın ve hafta sonu itibariyle ve onlar denetim ekiplerinin başındalar" diye konuştu.

''150 BİN KİŞİ AŞILANDI'' Aşı çalışmalarının da hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Vali Dağlı, "Aşılamada gayet iyi durumdayız. Dün itibari ile 150 bin vatandaşımızın aşılaması yapıldı. Büyük oranda birinci aşılama yapıldı, ikinci kademe aşılamalarda devam ediyor. Aşılamada gayet iyi durumdayız. Kesinlikle taviz yok mücadelemiz devam ediyor" diye konuştu.

''HAFTA SONU MUAFİYETİNİ KÖTÜYE KULLANANLAR OLUYOR'' Vali Dağlı, sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyeti bulunan kişilerin izinlerini kötüye kullanmamaları için de denetimleri artırdıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi mutlaka cumartesi pazar da olsa dışarı çıkması gereken personel veya çalışanlar olabiliyor. Ancak bu muafiyetlerinde kötüye kullanıldığını siz de biz de görüyoruz. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Denetimler daha da sıkılaşacak mutlaka doğru olan muafiyetlerin geçmesine müsaade edeceğiz. Aksi halde cumartesi pazar da muafiyeti kullanarak dışarı çıkmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Örneğin bir süper markete yürüyerek gelinmesi gerekiyor. Bakanlığımız genelgelerinde 'Yürüyüş mesafesi' deniyor. Bakıyoruz ki yürüyüş mesafesi birine göre 100 metre birine göre 5 kilometre yürüme mesafesi olmaz. Bunu normal spor yürüyüşüne dönüştürmemek gerekiyor. Köpek gezdirmenin bir mantığı var bu tip durumları biraz daha kötüye kullanmamak gerekiyor. Bunlara müsaade edilmeyecek bunları bilelim.''