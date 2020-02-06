Van Bahçesaray çığ şehitlerine veda

Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde dün meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi.