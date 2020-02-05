Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar

Çığ altından çıkarılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye takviye ekipler gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.