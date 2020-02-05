Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar

Van'da çığ düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.
Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarılırken; 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.
Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bölgedeki gelişmelerle ilgili son bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Olayın ardından hemen müdahalenin başladığını söyleyen Soylu, "30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaş, gönüllü korucumuz, UMKE'cilerimiz ve jandarmamız kurtarıldı. Maalesef 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusunu kaybettik" dedi. Soylu, enkaz altında kalan kişi sayısıyla ilgili net bilgi vermekten kaçındı.
Çığ altından çıkarılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye takviye ekipler gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.