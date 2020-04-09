Vatandaş kullanabilmek için sıraya girdi

Dezenfekte olabilmek için elinde köpeği ile bile kabine giren oldu.

Firma ortaklarından Ahmet Kaya Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu öne sürdüğü sistemi şöyle anlattı:



"Kabinde hareket sensörü bulunuyor. 1 saatte 300 kişiyi dezenfekte etme özelliğine sahip. Çalışma prensibi olarak sensörlüdür, bir kişi içeriye girdiği anda yaklaşık 10 saniye buhar olarak basıyor. Dışarı çıktığımızda üzerimizdeki bakterileri dezenfekte etmiş oluyoruz."