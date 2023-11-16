Video çekmek isterken canından oluyordu
Bursa’da bir sokakta arızalanan elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Sokaktan geçen bir kadın ise çıkan kıvılcımları cep telefonu kamerasıyla görüntülemek istedi. O esnada kopan elektrik teli, kadının bulunduğu yere düştü. Ani bir refleksle kaçan kadın, büyük tehlike atlattı.
Bursa’da bir sokaktaki elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Arızayı ve patlamaları gören bir kadın ise o anları cep telefonuyla kayda alırken, kopan kablo kadının bulunduğu yere düştü.Sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik kablosunda art arda patlamalar meydana geldi.