Video çekmek isterken canından oluyordu

Bursa’da bir sokaktaki elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Arızayı ve patlamaları gören bir kadın ise o anları cep telefonuyla kayda alırken, kopan kablo kadının bulunduğu yere düştü.Sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik kablosunda art arda patlamalar meydana geldi.