Video çekmek isterken canından oluyordu

Bursa’da bir sokakta arızalanan elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Sokaktan geçen bir kadın ise çıkan kıvılcımları cep telefonu kamerasıyla görüntülemek istedi. O esnada kopan elektrik teli, kadının bulunduğu yere düştü. Ani bir refleksle kaçan kadın, büyük tehlike atlattı.

Video çekmek isterken canından oluyordu - 1

Bursa’da bir sokaktaki elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Arızayı ve patlamaları gören bir kadın ise o anları cep telefonuyla kayda alırken, kopan kablo kadının bulunduğu yere düştü.Sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik kablosunda art arda patlamalar meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Video çekmek isterken canından oluyordu - 2

Olay, Osmangazi ilçesi Namıkkemal Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik kablosunda art arda patlamalar meydana geldi.
Video çekmek isterken canından oluyordu - 3

O anları cep telefonuyla kayıt almak isteyen bir kadın ise sokak lambasının altına geçti.

Video çekmek isterken canından oluyordu - 4

Bu esnada ısınan kablo bir anda koparak kadının üzerine doğru düşmeye başladı.

Video çekmek isterken canından oluyordu - 5

Ani bir refleksle kablonun düştüğü yerden kaçan kadın, büyük tehlike atlattı.

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