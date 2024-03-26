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Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye başkanı kimdir? Yakakent Belediye başkan adayları

Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye Başkanı kimdir? Yakakent Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Yakakent Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Yakakent Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Yakakent yerel seçim sonuçları..

Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye başkanı kimdir? Yakakent Belediye başkan adayları - 1

YAKAKENT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Yakakent Belediyesini 3.275 alınan oy ve %57.59 oy oranı ile AK Parti adayı Hüseyin Kıyma kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%57.59
  • CHP%37.26
  • Saadet Partisi%3.46
  • BBP%0.60
  • DP%0.49
  • BTP%0.33
  • Diğer%0.26

TÜRKİYE HABERLERİ

Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye başkanı kimdir? Yakakent Belediye başkan adayları - 2

YAKAKENT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yakakent Belediyesi Başkanı Hüseyin Kıyma Kimdir?

13.09.1971 tarihinde doğdu. İlkokulu Yakakent Liman İlkokulu’nda, ortaokulu 100. Yıl Ortaokulu’nda, liseyi Alaçam Lisesi’nde okudu. 1994 yılında İstanbul Polis Eğitim Merkezi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde polis olarak göreve başladı.

1994-2003 yılları arası İstanbul, 2003-2005 yılları arası Hakkari ve 2005-2010 yılları arası Bartın İl Emniyet Müdürlüklerinde çalıştı.

2010 yılında kurum değiştirerek Samsun İl Özel İdaresi’ne bağlı Yakakent İlçe Özel İdare Müdürü olarak atandı.

29.11.2013 tarihinde asaleten yürüttüğü Yakakent İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nden ve vekâleten yürüttüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlerinden ayrılarak, 2014 yılı Mart ayında yapılan olan Mahalli İdareler Seçiminde Yakakent Belediye Başkanlığı için AK Parti’den adaylığını açıklayarak, yapılan seçim sonrası Belediye Başkanı oldu.

2019 yılında Mahalli İdareler Seçiminde tekrar adaylığını açıklayarak ikinci kez Belediye Başkanlığını kazandı. 

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini (lisans) tamamladı, İşletme alanında yüksek lisans yaptı.

Hüseyin Kıyma evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye başkanı kimdir? Yakakent Belediye başkan adayları - 3

YAKAKENT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BURHAN BAYRAKDAR
  • HÜSEYİN KIYMA
  • ŞERAFETTİN AYDOĞDU
  • YASİN SELVİ
  • MURAT MARAP
  • ALİ DİLSİZ
  • BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
  • SONER ORAN
Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye başkanı kimdir? Yakakent Belediye başkan adayları - 4

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