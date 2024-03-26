Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye başkanı kimdir? Yakakent Belediye başkan adayları

YAKAKENT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yakakent Belediyesi Başkanı Hüseyin Kıyma Kimdir?





13.09.1971 tarihinde doğdu. İlkokulu Yakakent Liman İlkokulu’nda, ortaokulu 100. Yıl Ortaokulu’nda, liseyi Alaçam Lisesi’nde okudu. 1994 yılında İstanbul Polis Eğitim Merkezi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde polis olarak göreve başladı.



1994-2003 yılları arası İstanbul, 2003-2005 yılları arası Hakkari ve 2005-2010 yılları arası Bartın İl Emniyet Müdürlüklerinde çalıştı.



2010 yılında kurum değiştirerek Samsun İl Özel İdaresi’ne bağlı Yakakent İlçe Özel İdare Müdürü olarak atandı.

29.11.2013 tarihinde asaleten yürüttüğü Yakakent İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nden ve vekâleten yürüttüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlerinden ayrılarak, 2014 yılı Mart ayında yapılan olan Mahalli İdareler Seçiminde Yakakent Belediye Başkanlığı için AK Parti’den adaylığını açıklayarak, yapılan seçim sonrası Belediye Başkanı oldu.

2019 yılında Mahalli İdareler Seçiminde tekrar adaylığını açıklayarak ikinci kez Belediye Başkanlığını kazandı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini (lisans) tamamladı, İşletme alanında yüksek lisans yaptı.

Hüseyin Kıyma evli ve 3 çocuk babasıdır.