Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye başkanı kimdir? Yakakent Belediye başkan adayları
Yakakent Belediyesi hangi partide? Yakakent Belediye Başkanı kimdir? Yakakent Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Yakakent Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Yakakent Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Yakakent yerel seçim sonuçları..
YAKAKENT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Yakakent Belediyesini 3.275 alınan oy ve %57.59 oy oranı ile AK Parti adayı Hüseyin Kıyma kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%57.59
- CHP%37.26
- Saadet Partisi%3.46
- BBP%0.60
- DP%0.49
- BTP%0.33
- Diğer%0.26