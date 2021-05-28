Yalıda kumara botla baskın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir yalıya deniz polisinin 2 botu ile baskın düzenlendi. Yalıda kumar oynayan 31 kişiye corona virüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA 28.05.2021 - 17:25

Yalıda kumara botla baskın - 1

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dün gece, Körfez ilçesinde bir yalıda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yalıda kumara botla baskın - 2
Deniz polisine ait 2 bot ile yalının önünde bulunan iskeleye yanaşıldı.
Yalıda kumara botla baskın - 3
Polisler hızla tekneden inerek yalıya girdi. Yalının içerisinin kumarhaneye çevrildiği görülürken, masaların üzerinde bulunan paralara ve poker pullarına el konuldu.
Yalıda kumara botla baskın - 4
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yalıda poker oynayan 31 kişiye corona virüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Yalıda kumara botla baskın - 5

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