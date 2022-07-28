Yangın sonrası küllerinden doğdu

Zaman zaman "Yanan alanların imara açıldığı ya da otel yapıldığı" yönünde iddialar ortaya atıldığını hatırlatan Vedat Dikici, "İsteyen herkese gösterebiliriz, yanan alanlarda bir metrekare alan bile imara açılmadı, bırakın oteli, hiçbir yapılaşma yok. Yanan konutların yerine 1200 civarında ev yapılıyor, bazılarının inşaatı devam ediyor, teslim edilenler de oldu. Bunun bile bir tanesi ormanda değil, ya kendi arazisine ya da Hazine'nin arazisine yapıldı." diye konuştu.



