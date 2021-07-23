Yangında can pazarı: Kıyafetlerini çıkarıp alt kata sarktı

Denizli Pamukkale'deki bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Alevlerin sardığı apart dairedeki vatandaş, tutuşan kıyafetlerini çıkartıp alt kata sarkarak canını kurtardı.

DHA 23.07.2021 - 13:29

Yangında can pazarı: Kıyafetlerini çıkarıp alt kata sarktı - 1
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katı tamamen yanarken, apart dairedeki kişi, tutuşan kıyafetlerini çıkarıp alt kattaki balkona inerek hayatta kalmayı başardı.
Yangında can pazarı: Kıyafetlerini çıkarıp alt kata sarktı - 2
Asmalıevler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5'inci katında bulunan apart dairede, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangında can pazarı: Kıyafetlerini çıkarıp alt kata sarktı - 3
Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangında can pazarı: Kıyafetlerini çıkarıp alt kata sarktı - 4
Yangının çıktığı dairedeki Ahmet Ferruh Erdurur, alevlerden korunmak için balkona çıkıp bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
Yangında can pazarı: Kıyafetlerini çıkarıp alt kata sarktı - 5
Alevlerin tüm daireyi sarıp balkona da sıçraması üzerine Erdurur, önce bir örtüyle korunmaya çalıştı. Örtü, alevlerden korunmada yeterli olmayınca Erdurur, bu kez odadaki yanan kanepeyi balkona çıkartarak alevlerle arasına bariyer koymaya çalıştı.
Yangında can pazarı: Kıyafetlerini çıkarıp alt kata sarktı - 6
Kıyafetleri de tutuşan Erdurur, üzerindekileri çıkardı. Bir süre bekleyen Erdurur, daha sonra duvara tutunup 4. katın balkonuna inerek kurtuldu. Erdurur, sağlık ekiplerince ambulansa alındı.
Yangında can pazarı: Kıyafetlerini çıkarıp alt kata sarktı - 7
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen Erdurur, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

Polise verdiği ilk ifadede yangının sigaradan çıktığını söyleyen Erdurur'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyecilerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

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