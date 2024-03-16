Yazlıkçı flamingolar Tuz Gölü'nde
Flamingolar, kendileri için dünyadaki en büyük doğal üreme, beslenme ve kuluçka alanı olarak bilinen Tuz Gölü'ne gelmeye başladı.
Havaların ısınmasının ardından önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanlara her yıl on binlerce flamingo geliyor. Göl, flamingolar için geniş bir beslenme ve kuluçka imkanı sunuyor.
Tuz Gölü'ne gelmeye başlayan flamingolar, eylül-ekim ayına kadar gölde misafir olduktan sonra daha sıcak bölgelere göç ediyor.