Yazlıkçı flamingolar Tuz Gölü'nde

Havaların ısınmasının ardından önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanlara her yıl on binlerce flamingo geliyor. Göl, flamingolar için geniş bir beslenme ve kuluçka imkanı sunuyor.

Tuz Gölü'ne gelmeye başlayan flamingolar, eylül-ekim ayına kadar gölde misafir olduktan sonra daha sıcak bölgelere göç ediyor.