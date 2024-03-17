Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Yeni hafta Türkiye’nin batısında parçalı bulutlu, doğusunda ise yağmurla başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, güneydoğu bölgelerinde bu gece saatlerinden sonra beklenen yağışların, yarın Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin ile Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.