Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Yeni haftanın ilk gününde Türkiye’nin batısında parçalı bulutlu, doğusunda ise yağışlı bir hava olacak. Pazartesi günü yağışların Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman, Mardin ile Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların çarşamba gününden itibaren yurdun batı kesiminde de etkili olması bekleniyor.
Yeni hafta Türkiye’nin batısında parçalı bulutlu, doğusunda ise yağmurla başlayacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, güneydoğu bölgelerinde bu gece saatlerinden sonra beklenen yağışların, yarın Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin ile Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.