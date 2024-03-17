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Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Yeni haftanın ilk gününde Türkiye’nin batısında parçalı bulutlu, doğusunda ise yağışlı bir hava olacak. Pazartesi günü yağışların Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman, Mardin ile Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların çarşamba gününden itibaren yurdun batı kesiminde de etkili olması bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

Yeni hafta Türkiye’nin batısında parçalı bulutlu, doğusunda ise yağmurla başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, güneydoğu bölgelerinde bu gece saatlerinden sonra beklenen yağışların, yarın Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin ile Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş’un güneyi, Van’ın güney ve batısı, Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

SALI GÜNÜ ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

19 Mart Salı sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerindeyse doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı oluşacak su baskını, sel, heyelan, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

BATIDA ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışların çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren yurdun batısında da etkili olması bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

Çarşamba günü başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, Bursa, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Antalya’da sağanak var.

Yağışların aralıklarla cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

18 MART 2024 PAZARTESİ HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

19 MART 2024 SALI HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

20 MART 2024 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 9

21 MART 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce doğuda sonra batıda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 10

22 MART 2024 CUMA HAVA DURUMU

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