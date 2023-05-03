Yeni Zigana Tüneli açılıyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün açılacak.

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Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli, açılışa hazır.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün vatandaşların hizmetine girecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yarın yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde basın açıklaması yapmış,  "Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı." demişti.

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Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır." açıklamasında da bulunmuştu.

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