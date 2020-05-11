Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin içi görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıın talimatı ile yapımına başlanan Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Gazetecilere açılan örnek odalarda tek yatak ve dezenfektan malzemeleri bulunuyor. Corona virüs önlemleri kapsamında yapımı devam eden Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Yeşilköy Hastanesinin tamamlanan örnek odaları basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut. Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor. Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekte ettikten sonra kapılar açılacak.