Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin içi görüntülendi

Corona virüs önlemleri kapsamında yapımı devam eden Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek.