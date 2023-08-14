YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarında son durum: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak.