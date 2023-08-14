YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarında son durum: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yeni eğitim - öğretim dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle YKS tercih sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Üniversite tercihlerini 27 Temmuz – 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta başlayacak. Bu nedenle YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi beklentisi var. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak.