YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarında son durum: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeni eğitim - öğretim dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle YKS tercih sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Üniversite tercihlerini 27 Temmuz – 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta başlayacak. Bu nedenle YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi beklentisi var. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarında son durum: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarında son durum: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YKS TERCİH SONUÇLARININ 2022 YILINDA AÇIKLANDIĞI TARİH

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının üçüncü haftasında paylaşılması bekleniyor.

YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarında son durum: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarında son durum: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS 2023 yerleştirme (tercih) sonuçlarında son durum: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.

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