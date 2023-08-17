YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak?
2023-YKS tercihleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih (yerleştirme) sonuçlarına yönelik araştırmalar, tercih sürecinin sona ermesinin hemen ardından başladı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek ve YKS ek yerleştirmeleri başlayacak. Peki, YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak? İşte YKS 2023 tercih sonuçlarında spn durum...
YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak.