YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak?

2023-YKS tercihleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih (yerleştirme) sonuçlarına yönelik araştırmalar, tercih sürecinin sona ermesinin hemen ardından başladı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek ve YKS ek yerleştirmeleri başlayacak. Peki, YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak? İşte YKS 2023 tercih sonuçlarında spn durum...

YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak? - 1

YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak? - 2

YKS TERCİH SONUÇLARI GEÇEN YIL HANGİ TARİHTE AÇIKLANMIŞTI?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının üçüncü haftasında paylaşılması bekleniyor.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI

YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak? - 3

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak? - 4

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak? - 5

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.

YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ek tercihler nasıl yapılacak? - 6

EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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