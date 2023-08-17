YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS 2023 tercih sonuçları hakkında ipucu veren ayrıntı

ÖSYM YETKİLİLERİNE SESLENDİLER

"Açıklar mısın artık #yks2023 #Tercih2023"



"Geçen sene tercih bitiminden 10 gün sonra açıklanmıtı bu sene #yks2023 tercih sonucu cuma günü açıklanır diye düşünüyorum"



"Yeter be şu tercih sonuçlarını iyi kötü açıklayın artık #yks2023"



"Bugün de geçti artık yarın uykunun en tatlı yerinde o bildirimi alacağız gibi #yks2023"



"haftaya pazartesi aciklanma ihtimalini dusununce kriz geciriyom daha fazla bekleyemicem #yks2023"



"Tüm yazım ÖSYM ile geçti 🫠 #yks2023"



"Açıklayın da bizde kurtulalım sizde #yks2023 #Tercih2023"