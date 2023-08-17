YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS 2023 tercih sonuçları hakkında ipucu veren ayrıntı
YKS tercih sonuçları araştırmaları kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle artış gösterdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden üniversite adayları, YKS tercih sonuç duyurusu için sık sık ÖSYM duyurular ekranını ziyaret ediyor. Üniversite kayıt tarihleri YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin ipucu veriyor. Peki, YKS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanır?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alındı. Tercih sürecinin tamamlanması ardından gözler YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle heyecan dozu artan adaylar, sosyal medya hesaplarından beklentilerini dile getiriyor.