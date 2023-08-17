YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS 2023 tercih sonuçları hakkında ipucu veren ayrıntı

YKS tercih sonuçları araştırmaları kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle artış gösterdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden üniversite adayları, YKS tercih sonuç duyurusu için sık sık ÖSYM duyurular ekranını ziyaret ediyor. Üniversite kayıt tarihleri YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin ipucu veriyor. Peki, YKS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanır?

YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS 2023 tercih sonuçları hakkında ipucu veren ayrıntı - 1

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alındı. Tercih sürecinin tamamlanması ardından gözler YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle heyecan dozu artan adaylar, sosyal medya hesaplarından beklentilerini dile getiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS 2023 tercih sonuçları hakkında ipucu veren ayrıntı - 2

ÖSYM YETKİLİLERİNE SESLENDİLER

"Açıklar mısın artık #yks2023 #Tercih2023"

"Geçen sene tercih bitiminden 10 gün sonra açıklanmıtı bu sene #yks2023 tercih sonucu cuma günü açıklanır diye düşünüyorum"

"Yeter be şu tercih sonuçlarını iyi kötü açıklayın artık #yks2023"

"Bugün de geçti artık yarın uykunun en tatlı yerinde o bildirimi alacağız gibi #yks2023"

"haftaya pazartesi aciklanma ihtimalini dusununce kriz geciriyom daha fazla bekleyemicem #yks2023"

"Tüm yazım ÖSYM ile geçti 🫠 #yks2023"

"Açıklayın da bizde kurtulalım sizde #yks2023 #Tercih2023"

YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS 2023 tercih sonuçları hakkında ipucu veren ayrıntı - 3

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilmişti. Üniversite kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle tercih sonuçlarının en geç ağustos ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS 2023 tercih sonuçları hakkında ipucu veren ayrıntı - 4

YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesi ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS 2023 tercih sonuçları hakkında ipucu veren ayrıntı - 5

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıt takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER