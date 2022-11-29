Yüksekova’da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Yüksekova’da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü - 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından ilçede sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Yüksekova’da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü - 2

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler far yakarak ilerleyebildi.

Yüksekova’da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü - 3

Öte yandan, ilçenin çevresini saran dağlar kar altında kalırken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi ise tamamen sis altında kayboldu.

Yüksekova’da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü - 4

UYARIDA BULUNULDU

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yüksekova’da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü - 5
Yüksekova’da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü - 6

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