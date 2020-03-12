Yunanistan'ın zorla geri itmelerine 'Özel Harekat'tan set

24 SAAT DEVRİYE Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren ve 24 saat esasına göre çalışan Özel Harekat polisleri, geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.

AMFİBİLER HEM KARADA HEM SUDA Hem karada hem de suda görev yapabilen amfibi devriyeleri de önlerindeki her türlü engeli aşarak sınırdaki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.