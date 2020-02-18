Yusufeli Barajı'nın bitmesine sadece 91 metre kaldı

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da üçüncü yüksek barajı olması beklenen Yusufeli Barajı 'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Devlet Su İşleri ( DSİ ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarını sürüyor.

Tamamlandığında yurdun en yüksek barajı olması beklenen Yusufeli Barajı gövdesi 184 metreye ulaştı. Ayrıca baraj tamamlandığında 600 bin kişinin enerji hitiyacını da karşılayacağı belirtiliyor.