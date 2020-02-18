Yusufeli Barajı'nın bitmesine sadece 91 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda son yaklaşıldı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yükselen ve bittiğinde 275 metre yüksekliğinde olması beklenen baraj, 184 metreye ulaştı. Baraj açıldığında 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabileceği de belirtiliyor.
İHA 18.02.2020 - 12:07
Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da üçüncü yüksek barajı olması beklenen Yusufeli Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarını sürüyor.
Tamamlandığında yurdun en yüksek barajı olması beklenen Yusufeli Barajı gövdesi 184 metreye ulaştı. Ayrıca baraj tamamlandığında 600 bin kişinin enerji hitiyacını da karşılayacağı belirtiliyor.
Baraj genelinde yüzde 72 fiziki gerçekleşme sağlandığı da belirtildi. Geçen yıl başlayan gövde beton döküm işlemlerinin ardından barajın gövdesi toplamda 4 milyon metreküp hacmine sahip olacak.
Barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.
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