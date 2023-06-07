Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 12 katlı Rönesans Rezidans'ın kaldırılan enkazının zemini suyla doldu.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 1

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 2

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlandıktan sonra daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 daireden oluşan 12 katlı Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 3

Olduğu gibi yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında kalan yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 4

Kurtarma çalışmalarının ardından rezidansın enkazı kısa sürede kaldırıldı.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 5

Yağışlar ve su kaçaklarıyla birlikte rezidansın otopark ve zemini suyla kaplandı.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 6

Rezidansın enkazının molozlarının arasında oyuncak, ayakkabı ve çok sayıda fotoğraf karelerinin yer aldığı görüldü.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 7

Bir vesikalık fotoğrafın da su üzerinde hareket etmesi kameralara yansıdı.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 8

Suyla kaplı enkaz drone ile de görüntülendi.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 9
Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 10
Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu - 11
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