Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası

Bursa'da ruhsatsız tarım ilaçlarından zehirlendiği düşünülen yüzlerce kovan arı telef oldu. Arı üreticileri, telef olan arıların kaçak zirai ilacı atılmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Haberler - İHA 26.04.2022 - 10:12

Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası - 1

Baharın gelmesiyle birlikte arılar bahçelerdeki meyve ağaçlarından bal toplamaya başladı. Çiçek açma döneminde olan ağaçlara atılan tarım ilaçları sebebiyle yüzlerce kovan arı telef oldu.

Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası - 2

'nın Kestel ilçesi Gözede köyünde kovanı olan çok sayıda arıcının, yüzlerce kovan arısı 2 gün içinde telef oldu.

Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası - 3

Yıllardır besledikleri arılarının telef olmasıyla birlikte arıcılar, kovanlarının önünden avuç avuç ölmüş arı topladı.

Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası - 4

20 yıldır baktıkları arı kovanlarının söndüğünü ifade eden Fuat Gürcüoğlu ve Orhan Erdem, "2 günde arılarımız ölmeye başladı. Çok sayıda arımız telef oldu. Kovanların önü arı ölümleriyle doldu" dedi.

Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası - 5

Bunun sebebinin kaçak olarak kullanılan tarım ilaçları olduğunu belirten arıcılar, "Üreticilerimizden ricamız ruhsatlı ilaçları atmaları. Ayrıca ilaçlamaları akşam saatlerinde yapsınlar" diye konuştu.

Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası - 6
Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası - 7
Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası - 8

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