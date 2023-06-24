Zeytinburnu'nda sözlü tartışma meydan kavgasına dönüştü | Bir kişi etrafa ateş açmaya başladı
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup sokak ortasında birbirine girerken, kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı. Mahallede panik yaşanmasına sebep olan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Zeytinburnu’nda dün gece iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.