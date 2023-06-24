Zeytinburnu'nda sözlü tartışma meydan kavgasına dönüştü | Bir kişi etrafa ateş açmaya başladı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup sokak ortasında birbirine girerken, kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı. Mahallede panik yaşanmasına sebep olan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Zeytinburnu'nda sözlü tartışma meydan kavgasına dönüştü | Bir kişi etrafa ateş açmaya başladı - 1

Zeytinburnu’nda dün gece iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zeytinburnu'nda sözlü tartışma meydan kavgasına dönüştü | Bir kişi etrafa ateş açmaya başladı - 2

Gençler arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla  gelişigüzel ateş etmeye başladı.

Zeytinburnu'nda sözlü tartışma meydan kavgasına dönüştü | Bir kişi etrafa ateş açmaya başladı - 3

Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri büyük bir korku yaşarken kavgaya karışanlardan şans eseri yaralanan olmadı.

Zeytinburnu'nda sözlü tartışma meydan kavgasına dönüştü | Bir kişi etrafa ateş açmaya başladı - 4

İhbarlar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, ateş açan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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