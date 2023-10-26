ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları

TOPLAM 577 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Ziraat Bankası 165, Ziraat Katılım ise 412 personel alımı yapılacağını duyurdu.



Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı ilanları paylaştı. 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel Ziraat Bankası bünyesinde istihdam edilecek.



Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacağı belirtildi.