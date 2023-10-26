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ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 577 personel alımı gerçekleştirecek. Uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve servis görevlisi pozisyonlarına yapılacak alımlar için başvuru süreci başladı. Söz konusu kurumlarda ilgili pozisyonlarda istihdam edilmek isteyen adaylar, Ziraat Bankası personel alımı başvurusu şartları ve son başvuru tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları neler? Ziraat Bankası personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları - 1

Ülkemizin en köklü finans kuruluşlarından Ziraat Bankası personel alımı yapıyor. Ziraat Bankası açtığı ilanla uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ziraat Katılım ise müfettiş yardımcısı, uzman yardımcı ve servis görevlisi alımı yapacak. İşte, Ziraat Bankası personel alımı başvuruları hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları - 2

TOPLAM 577 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Ziraat Bankası 165, Ziraat Katılım ise 412 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı ilanları paylaştı. 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel Ziraat Bankası bünyesinde istihdam edilecek.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacağı belirtildi.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları - 3

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları - 4

YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.


ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları - 5

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT KATILIM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ​

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