ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 577 personel alımı gerçekleştirecek. Uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve servis görevlisi pozisyonlarına yapılacak alımlar için başvuru süreci başladı. Söz konusu kurumlarda ilgili pozisyonlarda istihdam edilmek isteyen adaylar, Ziraat Bankası personel alımı başvurusu şartları ve son başvuru tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları neler? Ziraat Bankası personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Ülkemizin en köklü finans kuruluşlarından Ziraat Bankası personel alımı yapıyor. Ziraat Bankası açtığı ilanla uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ziraat Katılım ise müfettiş yardımcısı, uzman yardımcı ve servis görevlisi alımı yapacak. İşte, Ziraat Bankası personel alımı başvuruları hakkında bilgiler...