Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart törenleri öncesi ziyaretçi yoğunluğu

Abidenin önünde günün anısına fotoğraf çektiren üniversiteliler, "Dalgalansın diye Türk'ün bayrağı, şehadetle sulandı vatan toprağı" yazılı pankart açtı. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'taki törenler için Şehitler Abidesi'nde hazırlıklar sürüyor.



Ekipler ise yeşil alanlardaki bakım ve çiçeklendirme çalışmalarına devam etti. Askerler yürüyüş ve marş provalarını yaptı. SOLOTÜRK'ün prova uçuşu yaptığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı aralarında TCG Anadolu'nun da yer aldığı savaş gemileri Şehitler Abidesi'nin önünden geçti.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da tören provalarını izleyerek, hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

