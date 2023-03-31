Hugh Jackman yeniden Wolverine olmak için hazırlık yapıyor

Jackman'ın videosuna sosyal medya kullanıcılarından çoğunlukla olumlu tepkiler gelirken bazı hayranları oyuncunun kendini daha çok zorlaması gerektiği üzerine yorumlar yaptı.



"6 AY BOYUNCA TEK İŞİM BU" DEMİŞTİ

Öte yandan, Altın Küre ve Tony ödüllü oyuncu, yapması gereken egzersizlerden bahsederken “Aceleye getirmemek gerektiğini öğrendim. Zaman aldığını biliyorum artık. Başka bir iş yapmayacağım. Ailemle birlikte olacağım ve antrenman yapacağım. 6 ay boyunca tek işim bu olacak” ifadelerine yer vermişti.