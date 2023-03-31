Hugh Jackman yeniden Wolverine olmak için hazırlık yapıyor

Avusturalyalı aktör Hugh Jackman, X-Men serisinde canlandırdığı Wolverine karakteriyle, Ryan Reynolds’ın başrolünde olduğu Deadpool serisinin üçüncü filminde rol almaya hazırlanıyor. 54 yaşındaki oyuncu, ilk X-Men (2000) filminde canlandırdığı ünlü Wolverine karakterini birçok kez beyazperdeye taşımıştı.
Kaslı ve fit görünümüyle bilinen karakteri yeniden canlandırmaya hazırlanan Jackman, sıkı bir eğitimden geçiyor. Oyuncu, deadlift (ayakta halter kaldırma) hareketini yaparken çekilen videosunu Twitter'dan dün hayranlarıyla paylaştı.
Avusturalyalı oyuncu attığı tweet'te #becomingwolverineagain (tekrarwolverineolmak) hashtag'ini kullandı.
Yes! I trained (in my favorite t-shirt)! #becomingwolverineagain pic.twitter.com/0clvXDmZ4r— Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 29, 2023
Jackman'ın videosuna sosyal medya kullanıcılarından çoğunlukla olumlu tepkiler gelirken bazı hayranları oyuncunun kendini daha çok zorlaması gerektiği üzerine yorumlar yaptı.
"6 AY BOYUNCA TEK İŞİM BU" DEMİŞTİ
Öte yandan, Altın Küre ve Tony ödüllü oyuncu, yapması gereken egzersizlerden bahsederken “Aceleye getirmemek gerektiğini öğrendim. Zaman aldığını biliyorum artık. Başka bir iş yapmayacağım. Ailemle birlikte olacağım ve antrenman yapacağım. 6 ay boyunca tek işim bu olacak” ifadelerine yer vermişti.
Oyuncu “Sağlıklıyım, başlamak için iyi bir yerdeyim. Şimdiden tavuklardan özür diliyorum. Kaçmaya başlasanız iyi olur çünkü size doğru geliyorum” diyerek espri yapmıştı.
X-Men serisinde Wolverine karakterini canlandıran oyuncunun 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu.
İkonik karakterle beyazperdeye dönmeye hazırlanan oyuncunun yer alacağı Deadpool 3, 8 Kasım 2024'te izleyiciyle buluşacak.