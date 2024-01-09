Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Tate İstanbul’a geliyor

İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür ve sanat mekânı Artİstanbul Feshane, dünyanın en önemli sanat kurumlarından Britanyalı Tate’i ağırlıyor. Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçkiyi Artİstanbul Feshane’ye taşıyor.
21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Londra’da bulunan dünyaca ünlü sanat müzesi Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.
20’NCİ YÜZYIL SANATINA YOLCULUK
Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan, bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’ sergisi, 20’nci yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Daha önce Portekiz’in Porto şehrinde Atkinson Müzesi’nde ve Çin’in Şangay şehrinde Pudong Sanat Müzesi’nde sergilenen ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’nin yeni durağı İstanbul olacak.
‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’ sergisi, 23 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.
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