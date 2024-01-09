Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Tate İstanbul’a geliyor

20’NCİ YÜZYIL SANATINA YOLCULUK



Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan, bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’ sergisi, 20’nci yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Daha önce Portekiz’in Porto şehrinde Atkinson Müzesi’nde ve Çin’in Şangay şehrinde Pudong Sanat Müzesi’nde sergilenen ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’nin yeni durağı İstanbul olacak.



‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’ sergisi, 23 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.