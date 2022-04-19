Minecraft filminde Jason Momoa rol alacak

Ünlü video oyunu Minecraft beyaz perdeye taşınıyor. Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyunu filme dönüştürmeye hazırlanan yapım şirketi Warner Bros. Amerikalı oyuncu Jason Momoa ile anlaştı.

Henüz hazırlık aşamasında olan filmin yönetmen koltuğunda 'Napoleon Dynamite' filmiyle tanınan Jared Hess yer alacak.

42 yaşındaki oyuncunun filmde hangi karakteri canlandıracağı veya filmin konusuna dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.