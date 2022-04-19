Minecraft filminde Jason Momoa rol alacak

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 11:41
Ünlü video oyunu Minecraft beyaz perdeye taşınıyor. Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyunu filme dönüştürmeye hazırlanan yapım şirketi Warner Bros. Amerikalı oyuncu Jason Momoa ile anlaştı.
Henüz hazırlık aşamasında olan filmin yönetmen koltuğunda 'Napoleon Dynamite' filmiyle tanınan Jared Hess yer alacak.
42 yaşındaki oyuncunun filmde hangi karakteri canlandıracağı veya filmin konusuna dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.
100 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI
2011 yılında piyasaya sürülen Minecraft, kullanıcılarına bloklar kullanarak kendi dünyalarını yaratmalarına olanak sağlıyor. Kısa bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşan oyun, Microsoft'un Mojang oyun şirketini 2.5 milyar dolara satın almasıyla giderek büyüdü.
MOMOA'NIN GELECEK PROJESİ
Son dönemde Dune serisiyle gündeme gelen Momoa, Brie Larson'ın da kadrosuna katıldığı Fast and Furious 10 filminde rol alacak.