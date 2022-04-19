Minecraft filminde Jason Momoa rol alacak

Game of Thrones ve Aquaman yapımlarıyla yıldızı parlayan Jason Momoa, popüler video oyunu Minecraft'ın film projesinde rol alacak.

Minecraft filminde Jason Momoa rol alacak

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 11:41

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Ünlü video oyunu Minecraft beyaz perdeye taşınıyor. Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyunu filme dönüştürmeye hazırlanan yapım şirketi Warner Bros. Amerikalı oyuncu  ile anlaştı.

Henüz hazırlık aşamasında olan filmin yönetmen koltuğunda 'Napoleon Dynamite' filmiyle tanınan Jared Hess yer alacak. 

42 yaşındaki oyuncunun filmde hangi karakteri canlandıracağı veya filmin konusuna dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

100 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

2011 yılında piyasaya sürülen Minecraft, kullanıcılarına bloklar kullanarak kendi dünyalarını yaratmalarına olanak sağlıyor. Kısa bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşan oyun, Microsoft'un Mojang oyun şirketini 2.5 milyar dolara satın almasıyla giderek büyüdü. 

MOMOA'NIN GELECEK PROJESİ

Son dönemde Dune serisiyle gündeme gelen Momoa, Brie Larson'ın da kadrosuna katıldığı Fast and Furious 10 filminde rol alacak.

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