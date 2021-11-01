Bilim insanları Dune'un gerçekliğini sınadı: Arrakis'te yaşam mümkün mü?

Simülasyon ve romanlar arasında farklar var



Kitaplar ve film, yakıcı güneşin altında ıssız kum ve kayalık arazilerin yer aldığı bir gezegeni anlatıyor. Ancak kutup bölgelerindeki Arrakeen ve Carthag şehirlerine yaklaştıkça iklim daha misafirperver bir hal alıyor.



Öte yandan bilim insanları, daha farklı bir hikaye elde etti. Arrakis modelinde tropik bölgelerdeki en sıcak aylarda hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, en soğuk aylarda 15 derecenin altına düşmüyordu. Bu da Dünya'yla epey benziyordu. Yani kutupların aksine tropikal bölgeler yaşamaya daha elverişliydi.