Plak satışları 2023 yılında arttı: Taylor Swift ve The Rolling Stones etkisi

Time tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift ve ikonik rock grubu The Rolling Stones, bu yıl plak satışlarında patlama yaşanmasına sebep oldu. BBC'nin haberine göre, bu yıl yaklaşık 5,9 milyon adet plak satıldı .

British Phonographic Industry (BPI) tarafından yapılan bir analize göre, yüzde 11,7 artan plak satışları, son yılların en hızlı artışını yaşadı. İngiltere'de en çok satılan plak ise Taylor Swift'in son albümü oldu.

Eski albümlerini Taylor'ın Versiyonu adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift'in son albümü "1989 (Taylor’s Version)" yılın en çok satan albümü oldu.