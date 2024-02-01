Rio Karnavalı nedir, ne zaman, nerede düzenlenir? (2024 Rio Karnavalı tarihleri)

Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen dünyanın en ünlü festivali ve en büyük karnavalıdır. Hristiyanlık inancındaki Büyük Perhiz'den önce düzenlenmektedir.
Karnavalda düzenlenen geçişlerde samba okulları ve milyonlarca insan yer almaktadır.
RİO KARNAVALI NE ZAMAN?
Rio Karnavalı, her yıl şubat veya mart ayında düzenlenir. Tam olarak hangi tarihte olacağı değişkenlik göstermekle birlikte Karnavalın açılış günü Cuma, kapanışı ise Salı günleri yapılır. Rio Karnavalı bu yıl 9 Şubat Cuma günü başlayıp 17 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.
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