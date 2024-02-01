Rio Karnavalı nedir, ne zaman, nerede düzenlenir? (2024 Rio Karnavalı tarihleri)

RİO KARNAVALI NE ZAMAN?



Rio Karnavalı, her yıl şubat veya mart ayında düzenlenir. Tam olarak hangi tarihte olacağı değişkenlik göstermekle birlikte Karnavalın açılış günü Cuma, kapanışı ise Salı günleri yapılır. Rio Karnavalı bu yıl 9 Şubat Cuma günü başlayıp 17 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.