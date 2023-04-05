Shrek 5 için çalışmalar başladı

Serinin son filmi olan "Shrek: Sonsuza Dek Mutlu"nun 2010'da vizyona girmesinden 13 yıl sonra beşinci Shrek filminin hazırlıklarının başladığı ortaya çıktı.
Variety'ye röportaj veren Chris Meledandri; Mike Myers, Cameron Diaz ve Eddie Murphy'nin de aralarında bulunduğu orijinal kadronun Shrek 5'te geri döneceğinin sinyallerini verdi.
Halihazırda herhangi bir anlaşma yapılmadığını açıklayan Meledandri, sözlerine "Seslendirme kadrosunun geri dönmesini bekliyoruz. Görüşmeler an itibariyle başlıyor ve aldığımız her işaret oyuncuların geri dönmeye can attığı yönünde" ifadelerini kullandı.
Serinin beşincisi olacak yeni filmin vizyon tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
"EŞEK FİLMİ ŞÜPHESİZ BAŞARILI OLACAKTIR"
Öte yandan Meledandri, Eddie Murphy'nin Ocak ayında, yaptığı yeni bir "Shrek" filmi ve Eşek spin-off'una açık olmasıyla ilgili yorumlarını gördüğünü de açıkladı ve potansiyel bir Eşek spin-off filmine açık olduklarını belitti.
Chris Meledandri, bağımsız bir Eşek filminin şüphesiz başarılı olacağını söyledi.
Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Shrek" serisinin ilk filmi, 2001 yılında vizyona girmiş ve Oscar ödülü kazanan ilk animasyon film olarak tarihe geçmişti.