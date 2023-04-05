Shrek 5 için çalışmalar başladı

"EŞEK FİLMİ ŞÜPHESİZ BAŞARILI OLACAKTIR"



Öte yandan Meledandri, Eddie Murphy'nin Ocak ayında, yaptığı yeni bir "Shrek" filmi ve Eşek spin-off'una açık olmasıyla ilgili yorumlarını gördüğünü de açıkladı ve potansiyel bir Eşek spin-off filmine açık olduklarını belitti.



Chris Meledandri, bağımsız bir Eşek filminin şüphesiz başarılı olacağını söyledi.

Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Shrek" serisinin ilk filmi, 2001 yılında vizyona girmiş ve Oscar ödülü kazanan ilk animasyon film olarak tarihe geçmişti.