Steven Spielberg ilk kez klip çekti

Haberler - ntv.com.tr 19.07.2022 - 09:50
Amerikan film endüstrisindeki en güçlü ve en etkili figür olarak kabul edilen ünlü yönetmen Steven Spielberg, ilk kez bir klibi yönetti. Jaws, E.T, Jurassic Park gibi kült filmlere imza atan, kendi jenerasyonundaki en etkili yönetmenlerden olan Spielberg, İngiliz-Amerikalı şarkıcı Marcus Mumford’un yeni şarkısı ‘Cannibal’ için kamera arkasına geçti.
Klibi için sinemanın efsane ismiyle işbirliği yapan Mumford, Instagram paylaşımında, “Bu müziği size ulaştırmak için etrafımdaki insanların desteğini almaktan dolayı mutluyum. İnsanlar benim için bunu yaptığında kendimden geçiyorum. Kate ve Steven bunu yaptılar ve onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum” yorumunu yaptı.
CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ
Steven Spielberg, Marcus Mumford'un yeni şarkısının klibini cep telefonuyla çekti. Klip, New York’ta bir lisenin spor salonunda kameraya alındı.
Çekimlerde oyuncu eşi Kate Capshaw, Spielberg'e asistanlık yaptı. Capshaw aynı zamanda klibin prodüktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini de üstlendi.
'Cannibal', İngiliz rock grubu Mumford & Sons’ın üyesi olan Mumford'un ilk solo çalışması. Sanatçının albümü 16 Eylül’de çıkacak.