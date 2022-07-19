Steven Spielberg ilk kez klip çekti

Amerikan film endüstrisindeki en güçlü ve en etkili figür olarak kabul edilen ünlü yönetmen Steven Spielberg, ilk kez bir klibi yönetti. Jaws, E.T, Jurassic Park gibi kült filmlere imza atan, kendi jenerasyonundaki en etkili yönetmenlerden olan Spielberg, İngiliz-Amerikalı şarkıcı Marcus Mumford’un yeni şarkısı ‘Cannibal’ için kamera arkasına geçti.



Klibi için sinemanın efsane ismiyle işbirliği yapan Mumford, Instagram paylaşımında, “Bu müziği size ulaştırmak için etrafımdaki insanların desteğini almaktan dolayı mutluyum. İnsanlar benim için bunu yaptığında kendimden geçiyorum. Kate ve Steven bunu yaptılar ve onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum” yorumunu yaptı.

