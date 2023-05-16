The Weeknd: Role girince şarkı söylemeyi unuttum

"Starboy", "Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, The Idol dizisiyle oyunculuğa adım atıyor. İlk kez ekran karşısına geçen yıldız, oyunculuğa başladıktan sonra şarkı söylemekte zorlandığını söyledi.

The Weeknd: Role girince şarkı söylemeyi unuttum

Ünlü şarkıcı oyunculuğa adım atıyor. Johnny Deep'in kızı oyuncu ve model Lily-Rose Depp ile başrollerini paylaştığı The Idol dizisiyle ilk kez ekran karşısına geçen yıldız, sesini dizide canlandırdığı karakter yüzünden kaybettiğini söyledi.

HBO Max'de yayınlanacak olan dizide rol alan şarkıcı, geçtiğimiz eylül ayında Los Angeles konserini yarıda kesmek zorunda kalmış ve sesini kaybettiğini duyurmuştu.

The Weeknd: Role girince şarkı söylemeyi unuttum - 1

"SAHNEDE ÖLEBİLİRİM"

Ses kaybının nedeni olarak The Idol dizisini gösteren şarkıcı, "The Weeknd kıyafetimi çıkarıp Tedros peruğunu taktım ve sonra tekrar The Weeknd oldum. İkisi arasında geçiş yapmak zordu. The Weeknd olarak hiçbir konserimi iptal etmedim, gripken bile sahne aldım. Sahnede ölebilirim ama o an aklımda başka yerdeydi, kafam karışıktı" dedi.

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The Weeknd: Role girince şarkı söylemeyi unuttum - 2

ADINI DEĞİŞTİRİYOR

Öte yandan, Grammy ödüllü şarkıcı adını değiştirdiğini duyurmuştu. 33 yaşındaki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, W Magazine'e verdiği röportajda kendine has müzisyen kimliğini öldürmek istediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, kendi adı olan Abel Tesfaye'yi kullanacağını anlatırken, "Şu anda bir arınma yolundayım" ifadesini kullandı.

Bir dönem Selena Gomez ve Bella Hadid ile yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettiren The Weeknd, "Weeknd bölümünü kapatmaya hazırlandığım bir yer ve zamandayım" dedi.

The Weeknd: Role girince şarkı söylemeyi unuttum - 3

Tam adı Abel Makkonen Tesfaye olan sanatçı, 2016'da çıkardığı Starboy albümünde The Weeknd adıyla tanındı. Artık lakabını kullanmak istemediğini söyleyen şarkıcı, "Hala The Weeknd'i öldürmek istiyorum. Ve öldüreceğim. Eninde sonunda. Kesinlikle kabuk değiştirmeye ve yeniden doğmaya çalışıyorum"  ifadesini kullandı.

Şu anda üzerinde çalıştığı albümün The Weeknd olarak çıkaracağı so albüm olacağını söyleyen sanatçı, "The Weeknd olarak söyleyebileceğim her şeyi söyledim" dedi.

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