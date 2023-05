The Weeknd: Role girince şarkı söylemeyi unuttum

"SAHNEDE ÖLEBİLİRİM"

Ses kaybının nedeni olarak The Idol dizisini gösteren şarkıcı, "The Weeknd kıyafetimi çıkarıp Tedros peruğunu taktım ve sonra tekrar The Weeknd oldum. İkisi arasında geçiş yapmak zordu. The Weeknd olarak hiçbir konserimi iptal etmedim, gripken bile sahne aldım. Sahnede ölebilirim ama o an aklımda başka yerdeydi, kafam karışıktı" dedi.

THE IDOL TANITIMI İÇİN TIKLAYIN