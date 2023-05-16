The Weeknd: Role girince şarkı söylemeyi unuttum

ADINI DEĞİŞTİRİYOR

Öte yandan, Grammy ödüllü şarkıcı adını değiştirdiğini duyurmuştu. 33 yaşındaki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, W Magazine'e verdiği röportajda kendine has müzisyen kimliğini öldürmek istediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, kendi adı olan Abel Tesfaye'yi kullanacağını anlatırken, "Şu anda bir arınma yolundayım" ifadesini kullandı.

Bir dönem Selena Gomez ve Bella Hadid ile yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettiren The Weeknd, "Weeknd bölümünü kapatmaya hazırlandığım bir yer ve zamandayım" dedi.

